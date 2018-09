Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Dior Linvani compte mettre en place un incubateur de financement et d'investissement d'entreprise

Le jeune congolais, expert-comptable agréé Cémac et commissaire aux comptes, a créé et dirige depuis quelques années un cabinet conseil, Lmd & associés. Conscient des difficultés que les porteurs de projet d'entreprise rencontrent, il envisage de leur apporter la solution.

L' incubateur que compte lancer Dior Linvani dans les tout prochains jours vivra comme un centre de formation pour les jeunes ayant des idées d'entreprise. Au sortir de la formation, ils bénéficieront d'un investissement et d'un financement de la part de cette plate-forme.

Lors de son passage à l'émission "Jeunesse et entrepreneuriat" proposée par la radio citoyenne des jeunes, cet entrepreneur a déclaré que le Congo a beaucoup de potentiel . Les jeunes doivent ainsi être prêts et capables à exploiter de façon rentable et bénéfique ces atouts. « Au Congo, les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir les outils nécessaires, comme une bonne formation sur le management, la disponibilité, le financement, les ressources possibles pour la création d'une entreprise. A cet effet, notre incubateur de start-up sera une sorte de pépinière en partant de la formation des porteurs de projets d'entreprise jusqu'au suivi dans le cadre de l'accompagnement et la gestion, en passant par la création effective de ladite entreprise. Tous les porteurs de projets peuvent souscrire à ce programme », a-t-il lancé.

Selon Dior Linvani, les jeunes doivent être accompagnés par les cabinets comptables afin de faciliter l'étude et la réalisation de leurs idées. Chaque idée a des acquis et des risques mais seul un expert peut les déterminer. « Avec l'aide de nos partenaires, nous mettrons à la disposition des porteurs des projets rentables, solvables et liquides des moyens de financement et d'investissement », a-t-il poursuivi.

Notons qu'il existe plusieurs types d'investissement mais les plus courants sont l'investissement en actif physique et l'investissement en actif financé. De nos jours, les sources de financement sont de plus en plus difficiles. Aussi les porteurs de projets doivent-ils soit adopter des financements à fonds propres, à travers des apports personnels, des financements obtenus de la part des proches, de la part des structures de financements participatifs et d'autres.