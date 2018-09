Congo-Brazzaville: Musique - " Sommet de l'Himalaya" déjà disponible

La mesure appliquée déjà en Ouganda ( officiellement depuis le 1er juillet dernier), au Tchad et au… Plus »

Makhalba a débuté avec le rap à Casablanca, au Maroc, en 2009. De retour à Brazzaville en 2010, il intègre le collectif Com1Uni. En 2013, il ouvre un studio d'enregistrement (Boost Da Music) avec l'un de ses amis, Meli Melodie. Ainsi, en 2014, il sort son premier album intitulé "Bible fétiche" qu'il produit et distribue en indépendant. Cette oeuvre lui vaudra le prix du meilleur album hip hop 2014 au Beat Street Awards au Congo. Par la suite, il sort le single "Rap a pomba". Ce titre le révèle un peu plus et lui permet de monter sur la prestigieuse scène du Festival panafricain de musique, aux côtés des grands artistes de renom.

Makhalba Malecheck justifie son choix pour la musique par le fait de vouloir exprimer son envie de participer pleinement à la construction et à l'épanouissement de la société. « Je ne voulais pas être tout le temps dans les gradins pour observer ou critiquer ceux qui sont sur le terrain mais plutôt apporter ma touche et ma pierre à l'évolution de la société. D'où cette décision de devenir un haut parleur de par ma voix à travers la musique », a indiqué l'artiste.

