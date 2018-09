Gabon: Union nationale et Rassemblement héritage et modernité font alliance

L'opposition s'organise au Gabon, en vue des élections législatives et locales prévues le mois prochain. Les partis Union nationale et Rassemblement héritage et modernité ont annoncé formellement qu'ils feraient bien alliance pour le scrutin. Les deux mouvements politiques ne présenteront qu'un seul candidat par circonscription, pour ne pas se faire concurrence.

L'alliance présentée officiellement hier samedi ne réunit pas toute l'opposition mais, à en croire le président du Rassemblement héritage et modernité, Alexandre Barro Chambrier, elle a tout de même ses chances.

« Nous avons choisi soit des candidats de l'Union nationale, soit des candidats du Rassemblement héritage et modernité. Soit, nous avons effectivement des tickets où le titulaire est de l'Union nationale et le suppléant, par exemple, du Rassemblement héritage et modernité, et vice et versa.

Pour les élections locales, nous avons aussi des listes mixtes, des listes communes, qui permettent effectivement de mettre nos ressources en commun.

Dès lors que nous avons une approche consensuelle, nos chances sont vraiment importantes. Il y a un rejet de ce système et les populations sont en attente d'une offre politique crédible », nous explique Alexandre Barro Chambrier, joint au téléphone.