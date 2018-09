Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Les bénévoles" d'Henri Djombo

La mesure appliquée déjà en Ouganda ( officiellement depuis le 1er juillet dernier), au Tchad et au… Plus »

Pour y faire face, comme préconisé dans la pièce, les pouvoirs publics devraient affecter des budgets conséquents à la gestion des aires protégées pour garantir la sécurité de la flore et de la faune. Ils doivent penser à instaurer une cour pénale internationale sur les crimes environnementaux et le commerce illégal des ressources biologiques.

Le deuxième passager se présente. Comme le premier, considérant l'âge de ces jeunes jouant le rôle de policier, d'agent forestier et de douanière, il pense les influencer et s'en tirer sans peine avec des cornes d'ivoire dissimulées dans sa caisse. Pourtant, l'éléphant est une espèce animale intégralement protégée et la chasse à l'éléphant ainsi que le commerce d'ivoire sont strictement interdits. Il subira la rigueur de la loi, contre son étonnement. Les enfants ne lésinent pas à soumettre au même sort un autre trafiquant transportant des caisses contenant les gibiers comptés parmi les espèces protégées.

Arrivés sur le terrain malgré leurs tenues de service, ces trois jeunes sont minimisés à cause de leur âge. Le premier passager pris en délit est un trafiquant d'espèces animales protégées. Voulant bien tenter de le corrompre, il est plutôt arrêté par ces agents qu'il prenait pour des enfants. Malgré leur adolescence, ils n'osent tolérer aucune injustice, au contraire ils se dévouent à appliquer la loi en toute sincérité et courage.

Publiée aux éditions Hémar, l'oeuvre est une comédie centrée sur les prestations de trois jeunes formés et choisis lors de la journée nationale du bénévolat pour combattre le braconnage et le commerce illicite des espèces protégées.

