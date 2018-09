Algérie: Plus de 220 établissements éducatifs ont été raccordés aux réseaux de l'électricité et du gaz

Alger — Plus de 220 établissements éducatifs ont été raccordés aux réseaux de l'électricité et du gaz, pour une rentrée scolaire 2018-2019 réussie, a indiqué vendredi la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz dans un communiqué.

Les directions de distribution au niveau national mobiliseront toutes leurs ressources matérielles et humaines, en vue d'alimenter les établissements scolaires en électricité et en gaz dans un délai record, pour la réussite de la rentrée scolaire 2018-2019.

En vue d'assurer l'éclairage et le chauffage dans les écoles, plus de 140 écoles primaires, 50 CEM et 30 lycées ont été raccordés aux réseaux de l'électricité et du gaz, précisé le même communiqué.

La société a programmé au sein de ces établissements des cours dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à l'utilisation sûre et rationnelle de l'électricité et du gaz, dont le lancement est prévue en novembre.

La société a adopté cette orientation, en dépit des difficultés qu'elle rencontre en matière de collecte de ses redevances financières.

Ces difficultés l'ont affaiblit financièrement, d'autant que ses directions de distribution ont choisi la voie du dialogue et la communication de proximité pour éviter tout désagrément aux citoyens, au lieu de recourir aux mesures de coupure "qui reste l'ultime option".