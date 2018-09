Algérie: Découverte d'une cache contenant une importante quantité d'armes et de munitions à Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Une cache contenant une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une opération de fouille et de recherche et d'exploitation de renseignements, dans le secteur opérationnel à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, aujourd'hui le 07 septembre 2018, une cache d'armes et de munitions", précise le communiqué.

Cette cache contient "un (1) canon tractable de 37 mm, 196 projectiles de 23 mm, trente-et-une (31) balles de 14.5 mm, 561 balles de 12.7 mm, 2.034 balles de 62.7x54 mm, et un (1) canon de rechange".

"Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l'intégrité et la sécurité du territoire national", souligne la même source.