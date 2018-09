Maroc: Centrale Danone baisse le prix de son lait frais pasteurisé

Des milliers de réfugiés et migrants, prisonniers dans des centres de détention à Tripoli,… Plus »

La troisième mesure est une promesse de transparence. A ce sujet, Emmanuel Faber a annoncé que le groupe a également décidé de mettre en place une série d'actions à même d'assurer une plus grande transparence de la collecte à la commercialisation. Il a ainsi précisé que l'entreprise s'engage à publier, tous les six mois, une grille tarifaire moyenne d'achat du lait.

Abondant dans le même sens, le directeur général de la société, Didier Lamblin, a, pour sa part, insisté sur le fait que les mesures prises répondent aux attentes des consommateurs et préservent la pérennité de la filière et les revenus des éleveurs et des commerçants, rapporte MAP.

Après une vaste campagne de concertation lancée fin juillet dernier, qui a permis de rencontrer et d'échanger avec près de 100.000 consommateurs de divers milieux sociaux et de différentes catégories ainsi que les principaux acteurs de la chaîne de distribution, le groupe français a fait connaître, mercredi dernier, les principales mesures commerciales prises afin de mettre un terme à cette crise unique.

En réponse au boycott des consommateurs qui a vraisemblablement impacté les ventes de ses produits laitiers, Centrale Danone (détenue à 99,68% par le groupe français Gervais Danone) a décidé de renoncer à ses marges sur le lait frais pasteurisé et promis une plus grande transparence de la collecte à la commercialisation.

