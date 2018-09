Congo-Kinshasa: Phénomène Ujana - L'Acaj interpelle l'autorité urbaine

Dans sa correspondance du 6 septembre adressée à l'autorité urbaine, l'Acaj relève que le phénomène Ujana consistait à « porter des habits légers, sexy, faisant transparaître la poitrine et la partie inférieure du ventre », ajoutant: « Leurs messages d'incitation à la débauche et l'escroquerie sont diffusés par certains médias dont ceux en ligne. C'est une forme de prostitution qui porte atteinte aux bonnes mœurs ».

"Ujana" est le nom donné à une mode qui s'enracine de plus en plus à Kinshasa, véhiculée par des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans qui se plaisent à porter des vêtements courts et légers, exposant leur corps au public. L'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) s'en est montrée très préoccupée au point où elle a proposé la convocation par le gouverneur d'une réunion qui devra étudier une stratégie rapide pour contrer ce phénomène « avant qu'il ne prenne une grande ampleur sociale ». A cette rencontre, l'Acaj a souhaité également la participation des autorités de la police.

