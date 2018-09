Congo-Brazzaville: Esthétique - Nutri-cosmétique, des gélules pour optimiser sa beauté

« Nous sommes ce que nous mangeons », c'est ce que prône la nouvelle façon d'entretenir sa beauté, grâce aux gélules, poudres ou ampoules.

Le nutri-cosmétique vient compléter le cosmétique à usage externe comme les crèmes, les gels, les sérums, les huiles, lotions et autres produits. Il consiste donc à ingérer des produits pharmacologiques et alimentaires dans l'espoir d'en retirer des bienfaits esthétiques.

Née en Asie dans les années 1980, cette pratique fait partie intégrante de la culture japonaise associée depuis longtemps à la beauté et à alimentation saine. C'est depuis près de cinq ans maintenant que l'astuce intègre le quotidien des Congolaises.

Le nutri-cosmétique propose plusieurs procédés alliant plaisir et santé : des ampoules, des sticks, des poudres en gel, des poudres aromatisées à reconstituer dans l'eau ou dans le lait... Le facteur goût a pris une place importante dans l'innovation de ces produits. On trouve, dans la plupart de ces gélules de beauté, des ingrédients tels que :

*les vitamines : A, B8, C et E.

*les minéraux : zinc, cuivre, silicium, du collagène mais également des extraits des plantes, fruits, légumes, herbes, épices, enzymes et protéines qui font l'intégralité des nouvelles techniques de rendre beau l'extérieur par l 'intérieur.

Cette tendance porte différentes appellations : nutri-cosmétique, beautyfoods, cosmetofood ou encore dermonutrition. Cette pluralité des noms varie selon la vision que donnent les producteurs et consommateurs car si en Amérique on l'aborde sous l'angle un peu froid de la technologie, en associant raisonnablement et distinctement l'alimentation et cosmétique, en France on l'aborde sous un angle gourmand, à travers lequel on considère que nourrir sa peau est un plaisir. Au Japon, on garde l'approche purement esthétique, quant à l'Afrique, cette méthode vient s'ajouter à la routine des femmes qui aiment se décaper la peau.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas faire abstraction aux conséquences que peuvent engendrer le sous ou le surdosage des produits proposés par le nutri-cosmétique. Un excès ou insuffisance peut se révéler dangereux. Ainsi, avant de décider de tout supplément, il est recommandé de faire un bilan au préalable, afin de définir le ou les micronutriments à renforcer.