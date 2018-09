Togo: Une pierre qui régente la vie du peuple Guin

Dans leur exode, ils ont emporté des attributs royaux : un trône sculpté dans l'ivoire et un autre fait d'ébène incrusté d'or, de même que ce qui les caractérise est cette fameuse pierre qui régente leur vie et dont la sortie marque une nouvelle année, une nouvelle vie, de nouveaux préceptes ordonnés par les divinités.

Répartis au sud du Togo, du Bénin et du Ghana, le peuple Guin fait de Kpessosso une occasion de retrouvailles et de promotion de l'identité culturelle.

Rite traditionnel et ancestral, Kpessosso marque le Nouvel An chez les Guins.

