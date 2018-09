Maroc: Driss Lachguar préside la séance d'ouverture du 3ème Forum du secteur estudiantin ittihadi

Des milliers de réfugiés et migrants, prisonniers dans des centres de détention à Tripoli,… Plus »

Omar Benaiyach, président de l'Association des amis de la sociologie, encadrera lors du cinquième jour de ce forum, une conférence sur «L'université marocaine et la problématique de l'encadrement et de la mise à niveau ».

Le programme du troisième jour prévoit une table ronde sur le thème «L'université marocaine et les enjeux de développement ». Lors de cette rencontre, Jamal Sebbani, secrétaire général de SNE-sup, présentera une communication intitulée «Après 60 ans, est-ce que le Maroc a réussi son pari de convertir l'enseignement supérieur en un vrai levier de développement ? », alors que l'acteur associatif Yassine Bousbouiya interviendra sur «L'action associative au sein des universités marocaines ». Le même jour, Jawad Faraji, membre du Conseil national de l'USFP, animera un débat sur la question estudiantine et l'action ittihadie dans les universités.

Le deuxième jour sera marqué par l'organisation d'une conférence sur le thème «L'université marocaine entre la violence et l'encadrement politique », d'un atelier de formation encadré par Mohammed Ben Abdelkader, membre du Bureau politique, et d'un débat sur la question estudiantine et l'action ittihadie au sein de l'université, animé par Jawad Chafik, membre du Bureau politique.

Près de 250 étudiants ittihadis représentant les universités marocaines prendront part à ce forum dont le programme est composé d'exposés politiques, de conférences et d'ateliers de formation qui seront animés par des cadres du parti et des professeurs universitaires.

