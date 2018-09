Congo-Brazzaville: L'importance des prévisions climatiques

L'importance de l'enjeu climatique exige une réaction globale et coordonnée de la communauté mondiale. Dans de nombreux secteurs sensibles au climat tel que l'eau, l'agriculture, la pêche, la santé, les forêts, les transports, le tourisme, l'énergie ou encore la gestion des risques de catastrophes, les décideurs sont de plus en plus préoccupés par les incidences négatives croissantes des phénomènes climatiques. Mais ils sont mal armés pour exploiter les informations climatologiques existantes. Il est donc urgent de mieux réfléchir sur la mise en place d'un véritable cadre mondial qui définisse les rapports entre prestataires et utilisateurs de services climatologiques afin que les informations climatiques pertinentes soient intégrées dans l'élaboration des politiques et la prise de décisions.

Le nombre et l'ampleur des catastrophes naturelles augmentent sans cesse en raison du réchauffement climatique. C'est pour cela que les services nationaux de météorologie et d'hydrologie, en Afrique particulièrement, ont un rôle important à jouer pour évaluer les changements climatiques, pour les suivre, afin que leurs avertissements soient essentiels pour éviter des catastrophes naturelles. Ces services ont besoin, par ailleurs, que l'on accroisse et modernise les réseaux d'observation, que l'on mette en place un système perfectionné de télécommunications pour échanger les données pertinentes et que l'on dispose d'instruments nécessaires au traitement des informations et à l'élaboration de prévisions.

De nos jours, les progrès de la science et de la technique offrent la perspective d'une amélioration continue des informations et des services de prévision climatologique. L'intégration des prévisions saisonnières et des projections climatiques à long terme dans la prise de décisions concernant tous les secteurs socio-économiques va garantir davantage d'à-propos et d'efficacité et un meilleur ciblage des décisions concernant l'adaptation au climat.

Avoir un cadre mondial pour les services climatologiques permet de consolider la production, l'accessibilité, la fourniture et l'application de services et de prévisions climatologiques à base scientifique.

Il garantit aussi la gestion des risques de catastrophes, la réduction de la pauvreté et contribuera à la réalisation d'objectifs déterminés sur le plan international, comme les objectifs de développement durable formulés par les Nations unies.

Imaginons des agriculteurs qui peuvent décider ce qu'il leur faut planter et où il convient de le faire en se fondant sur des prévisions relatives à la sécheresse et portant sur une période allant de trois à cinq ans. Imaginons des localités côtières, qui peuvent se préparer à la montée du niveau de la mer et à des tempêtes de grande ampleur, des responsables qui peuvent garantir la fourniture d'eau potable, la production d'énergie, l'agriculture et de nombreux autres services, imaginons des responsables de la santé publique qui sont prêts à faire face à des foyers de paludisme ou même qui peuvent les éviter, en se fondant sur les prévisions de longue durée relatives aux précipitations.

Mais pour matérialiser tout cela, il faut assurer un soutien financier permanent à ce cadre mondial grâce à la mise en place d'une série de mécanismes de financement. Des engagements précis ainsi que l'appui de pays en développement et développés sont nécessaires pour préserver les institutions nationales et régionales appropriées. Les pays développés doivent, entre autres, faciliter la participation des pays les moins avancés et des pays en développement en tant que prestataires de ce cadre.

Le continent africain est particulièrement vulnérable aux changements climatiques. L'intégrer dans un cadre mondial de services climatologiques devrait constituer un résultat concret et significatif dans la lutte contre le réchauffement climatique auquel il est confronté.