Togo: Bem-vindo a Portugal !

Autre avantage, ce pays dispose de très bons centres de formation et d'universités réputées (Lisbonne et Porto, notamment) avec des frais de scolarité et un coût de la vie largement inférieurs à ce qu'ils sont à Paris ou à Barcelone.

Cette rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) fait partie d'une stratégie globale destinée à élargir le cercle des partenaires traditionnels que sont la France et l'Allemagne.

