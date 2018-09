Afrique Australe: L'Angola et la Namibie discutent de la Défense et de la Sécurité

Luanda — La Défense et la Sécurité sont des sujets qui seront au centre de la 20è réunion de la Commission mixte Angola/Namibie, qui se tiendra du 10 au 13 septembre 2018, à Lubango, principale ville de la province angolaise de Huila.

Analyser les délibération et recommandations de la 19è session, qui s'est déroulée en octobre 2015 dans la ville de Swakopmund (Namibie), et projeter les actions futures d'intérêt bilatéral dans les domaines de la Défense et de la Sécurité, tel est l'objectif de la rencontre de Lubango, précise un communiqué de presse du Ministère angolais de la Défense, dont copie est parvenue vendredi au bureau de l'Angop à Luanda.

La réunion ministérielle aura lieu le 12 septembre prochain et la délégation angolaise sera conduite par le ministre de l'Intérieur, Angelo da Veiga Tavares, ajoute le Communiqué.

Les travaux de la Commission mixte de la Défense et Sécurité Angola/Namibie seront précédés, lundi, d'une réunion des experts.

Luanda et Windhoek coopèrent depuis plus de 20 ans dans divers domaines, notamment dans l'Energie, l'Agriculture, les Transports, l'Education, la Défense, la Sécurité et la Santé.

La Namibie est indépendante depuis le 21 mars 1990. C'est Sam Nujoma, alors leader de la SWAPO (Mouvement de libération nationale, devenu ensuite Parti politique), qui l'a proclamée.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée le 11 Novembre 1975 par António Agostinho Neto, alors leader du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola ("MPLA", actuel Parti au pouvoir) puis premier président de la République.