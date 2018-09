Ile Maurice: Le leader du Muvman Liberater Ivan Collendavelloo vole à la rescousse d'Anwar Husnoo

Ivan Collenavelloo a aussi salué le combat pour la souveraineté sur Chagos. «Ou realise beaucoup banne pays pe apporte zot soutien. Meme seki contre na arguments intéressant. Sir Anerood ine defanne sa dossier la. Line fer so travail. C'est ene vrai patriote. Nou esperer banne juge tranche dans nous faveur» a souligné le leader du ML. Il annonce que Sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth seront accueillis par les ministres lorsqu'ils rentreront.

