Maroc: Présidence et membres de la Chambre des représentants insistent sur l'optimisation de l'action parlementaire et de la communication

Habib El Malki : Les discours Royaux de la Fête du Trône et de la Révolution du Roi et du peuple ont accordé un intérêt particulier aux attentes des citoyens

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et les présidents des groupes et groupement parlementaires au sein de la même Chambre ont insisté, mercredi, sur l'optimisation des mécanismes de l'action parlementaire et le renforcement de la communication, en prévision de la prochaine session législative.

Lors d'une réunion consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire, entre autres, les intervenants ont mis l'accent sur les mécanismes de l'action parlementaire et les moyens de l'optimiser afin d'atteindre l'efficacité parlementaire escomptée et rationaliser la gestion du temps, notamment celui consacré à l'examen des textes législatifs, soulignant l'importance de mettre en œuvre les dispositions du règlement intérieur en la matière.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, les présidents de groupes et groupement parlementaires se sont, également, informés sur les efforts déployés pour la création d'une chaîne parlementaire spécialisée, mettant en relief l'importance de la communication et de la mise en application des dispositions relatives à la diffusion en direct de certaines réunions de commissions, dans le but de rapprocher les citoyens des efforts déployés par les députés et des actions entreprises au sein du Parlement.

Une telle démarche est de nature à consacrer une culture médiatique à même de vulgariser le contenu et les objectifs des textes législatifs en cours d'examen, ainsi que leur impact escompté aux niveaux social, économique et juridique, ont-ils noté.

Evoquant les préparatifs de la rentrée législative, Habib El Malki a indiqué que la prochaine session parlementaire intervient dans un contexte marqué par les discours prononcés par S.M le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône et de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, ayant ouvert de larges perspectives et accordé un intérêt particulier aux questions à caractère urgent et aux attentes des citoyens dans le domaine social.

Cette réunion a été, également, consacrée à la contribution de la Chambre des représentants dans l'élaboration du nouveau modèle de développement, au rapport annuel de la Cour des comptes et à la composition du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation.

De même, les participants ont examiné un certain nombre de questions concernant la législation, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, la diplomatie parlementaire, les démarches engagées en matière de gestion, logistique et budgétisation en prévision de l'ouverture de la session parlementaire et les perspectives de l'action parlementaire en relation avec les attentes des citoyens.