Burkina Faso: Enseignement privé - 649 établissements «ne sont pas reconnus» par l'État

Sur les 649 structures visitées, on dénombre 139 établissements privés pour le préscolaire, 353 pour le primaire et 157 pour le post-primaire et secondaire. Aux dires du ministre de l'Education nationale, Stanislas Ouaro, ces établissements privés ne sont pas reconnus.

Parce que, explique-t-il «pour la reconnaissance, il faut d'abord une autorisation de création après avoir fait une demande pour exprimer la volonté de créer un établissement. Et à l'issue de cela, lorsqu'on vous autorise à créer, vous travailler maintenant à réunir toutes les conditions édictées par le cahier de charge en fonction de l'établissement que vous voulez créer qu'il soit de préscolaire, du primaire, du post primaire ou du secondaire. C'est-à-dire, il faut réunir les conditions d'infrastructures, de ressources humaines et autres pour pouvoir ouvrir votre établissement. Lorsque vous avez réuni ces conditions conformément au cahier de charges, vous faites une demande d'ouverture et c'est à l'issue de cette demande examinée par une commission, que vous avez l'autorisation d'ouvrir, de recruter et de faire fonctionner votre établissement et de former».

A en croire le ministre, 423 établissements sur les 649 non reconnus sont récupérables car, ils possèdent des infrastructures adéquates et remplissent les conditions d'ouverture. «Il a donc été proposé que l'administration puisse accompagner ces établissements à régulariser leur situation dans un délai de six mois. Au-delà de ce délai, ces établissements seront fermés» a martelé M. Ouaro.

Par contre, 226 autres sont irrécupérables car ne respectant pas les cahiers de charge. «Nous avons donc pris la décision de fermer ces établissements car, ils présentent de réels dangers et de graves risques d'insécurité aussi bien pour les apprenants que le personnel enseignant et autre usager», a indiqué le ministre de l'Education nationale.

Par ailleurs, le ministre Ouaro a précisé que la situation des écoles et établissements recensés n'est pas exhaustive étant donné que, des promoteurs d'établissements non reconnus étaient inaccessibles. «La liste pourrait être complétée à l'issue d'autres contrôles» dit-il.

Le ministre a dit procéder bientôt à la publication des écoles fermées afin de permettre aux parents d'élèves de faire le discernement entre les 4142 établissements privés reconnus par l'Etat et ceux qui ne le sont pas.