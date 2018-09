Ce Festival International des Peuples Autochtones est le cadre idéal pour les diverses structures nationales et organismes internationaux qui militent pour l'égalité des chances à évaluer la prise en compte des autochtones pygmées dans les affaires coutumières, leur intégration dans l'administration congolaise au regard de leurs droits et devoirs, du reste, égaux à ceux de tous les Peuples du Monde.

Au centre des échanges, en effet, en ce qui concerne la première journée de ce vendredi, la problématique de " l'évolution de la question autochtone en RDC et à travers d'autres régions du monde" a été au rendez-vous. Quoi de mieux que de promouvoir les droits humains entre tous les dignes fils et filles de la RD. Congo, mieux, du monde entier selon l'esprit de la Constitution congolaise et de la Charte des Nations Unies ?

Durant trois jours, soit du vendredi 7 août au dimanche 9 août 2018, à la place de la Reconstruction "Ex-Echangeur de Limete", moult activités ont débuté et devront durer de l'ouverture à la clôture. Elles ont notamment politique, scientifique, culturel, pédagogique puis d'ordre du divers et loisir. Il n'y a pas mieux que de prendre part à ce Festival aux multiples surprises agréables.

