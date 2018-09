Togo: Mobiliser l'investissement très rapidement

Le Togo devra maintenant se battre et faire valoir ses arguments face à une concurrence régionale sévère. Le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout récemment le Burkina Faso qui vient d'abandonner Taïwan au profit de Pékin, espèrent eux aussi attirer l'investissement chinois.

Une stratégie dont l'ambition est de faire du Togo tout à la fois un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, mais aussi un pôles de transformation agricole et industriel.

Un déplacement qui s'inscrivait dans le cadre du sommet Chine-Afrique, mais dont la finalité était d'obtenir si possible une mobilisation des investisseurs publics et privés afin de les associer au Programme national de développement (PND).

