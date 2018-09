Nigeria: Bond quantitatif de UBA et réalise un retour sur fonds propres moyens de 17%

Le leader des institutions financières africaines, United Bank for Africa, a annoncé ses résultats financiers audités du premier semestre 2018 qui affichent une forte croissance des principaux indicateurs de performance et une contribution significative de ses filiales africaines.

Malgré un environnement à faible rendement sur deux marchés clés, le Nigeria et le Ghana, l'institution financière panafricaine a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus bruts, en hausse de 16% en glissement annuel, soit 749 millions USD, par rapport aux 646 millions USD enregistrés au cours de la période correspondante de 2017. Cette performance, selon les analystes, souligne la capacité du Groupe UBA à générer de bonnes performances même à travers différents cycles et environnements commerciaux et économiques.

Selon le rapport déposé mercredi à la Bourse du Nigéria, UBA a enregistré une forte croissance de son résultat d'exploitation qui s'établit à 489 millions USD contre 470 millions USD au premier semestre 2017, soit une hausse de 4,1%. Malgré la pression sur les coûts induits par l'inflation au cours de la période concernée, UBA a brillamment clos le premier semestre avec un bénéfice avant impôts de 169 millions USD de dollars. Le bénéfice après impôts a également progressé pour s'établir à 127 millions USD, soit une croissance de 3,4% par rapport aux 123 millions USD réalisés au cours de la période correspondante de 2017. Le résultat du premier semestre se traduit en un retour sur fonds propres moyens avant et après impôts de 23% et 17% respectivement.

Les filiales du Groupe UBA continuent de prendre de l'importance, contribuant à hauteur de 40% au bénéfice du Groupe, ce qui, selon les analystes, témoigne de la stratégie panafricaine de UBA et renforce l'objectif de la Banque d'atteindre 50% de bénéfices de la part des filiales du groupe.

Au cours des six premiers mois de l'année, le total des actifs de la Banque a progressé de 4,9% pour atteindre 12.4 billions USD et les dépôts de la clientèle ont progressé de 6,1% pour atteindre 8.4 billions USD, contre 7.9 billions USD en décembre 2017. Cette trajectoire de croissance souligne le gain de part de marché de UBA qui accroît sa base de clientèle grâce à la réorientation de son service clientèle et à ses offres numériques innovantes. Les fonds propres du groupe sont restés solides à 1.44 billions USD, alors même que la mise en œuvre de la norme IFRS 9 a eu un impact sur le total des fonds propres de la banque et de ses pairs.

Conformément à sa culture consistant à verser des dividendes intermédiaires et des soldes de dividendes, le conseil d'administration du groupe UBA a déclaré un dividende intérimaire de 0,058 USD par action pour chaque action ordinaire de 0,14 USD à la date de qualification - mercredi 5 septembre 2018.

Commentant les résultats, le Directeur Général du Groupe, United Bank for Africa (UBA), Kennedy Uzoka, a déclaré: "Notre performance au premier semestre reflète la résilience de notre modèle et de nos stratégies commerciaux. Malgré la chute des rendements sur deux de nos principaux marchés, le Nigéria et le Ghana, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres du revenu brut. Notre performance démontre le succès de nos initiatives de banque numérique et de nos stratégies axées sur le client 'Client First'"

"Nous intégrons les services bancaires au style de vie de nos clients, en simplifiant les processus pour les transactions courantes et en favorisant l'inclusion financière grâce à des services bancaires accessibles et abordables. Nous créons des opportunités pour la création de richesses et le progrès économique en autonomisant nos clients à travers des plateformes et des solutions innovantes qui soutiennent leur croissance personnelle et professionnelle. Notre engagement à fournir un excellent service est payant, car nous gagnons une part de plus en plus importante du portefeuille de nos clients sur nos marchés de choix. Euromoney nous a décerné le prix très prisé de la 'Meilleure Banque Numérique de l'Afrique', démontrant que nos initiatives pionnières sont reconnues avec une mention spéciale pour LEO, notre banquier virtuel, de la part de Mark Zuckerberg", a déclaré M. Uzoka.

"Nos stratégies améliorées de gestion des actifs-passifs ont permis de croître le rendement des actifs et augmenté les revenus issus des intérêts de 21% malgré l'environnement de rendement actuel. La réorganisation de notre structure de vente a permis de stimuler la croissance des dépôts de détail. Je suis particulièrement satisfait de la croissance de 24% en cumul annuel des dépôts sur comptes d'épargne et comptes courants, ce qui souligne la pénétration croissante de nos offres numériques et l'objectif primordial du Groupe consistant à démocratiser les opérations bancaires en Afrique. Nous avons amélioré la marge nette d'intérêt qui s'établit à 7,4%, conformément à notre objectif pour 2018, malgré la forte concurrence pour les dépôts des grandes entreprises et institutions et l'impact de la hausse des taux d'intérêt à travers le monde sur nos financements en devises", a-t-il conclu.

Parlant également de la performance financière et de la position de UBA, le Directeur Financier du Groupe, Ugo Nwaghodoh, a déclaré : "Nous avons terminé le premier semestre dans une position meilleure et nous sommes optimistes quant à l'avenir de nos activités. Dans un contexte de reprise économique et d'incertitudes au Nigéria, notre principal marché, nous avons amélioré les revenus d'intérêts nets et le résultat d'exploitation respectivement de 9,6% et 4,1%. Nous avons doublé les revenus des services de commerce et augmenté de 24% les revenus tirés des services bancaires en ligne, ce qui témoigne de notre gain de parts de marché grâce à des offres innovantes. Nos filiales ont contribué à hauteur de 40% au bénéfice du Groupe, soulignant les avantages de notre stratégie panafricaine".

"Nous avons maintenu la qualité de nos actifs, avec un coût du risque de 0,8%. Alors que le portefeuille de prêts a reculé de 6,5% en raison des paiements anticipés de certains clients au Nigéria et au Ghana, nous avons augmenté le bilan global de 5% au premier semestre. Le ratio d'adéquation des fonds propres du Groupe de 23%, le ratio de liquidité de la Banque de 48% et le ratio prêts/dépôts de 57% renforcent notre capacité de croissance, avec une marge de manœuvre suffisante pour la création d'actifs à risque", a déclaré M. Nwaghodoh.

En reconnaissance de la position dominante de UBA dans l'espace bancaire numérique en Afrique, UBA est devenue la meilleure institution de services bancaires numériques en Afrique, à l'initiative d'Euromoney. Au début de l'année, UBA a lancé LEO, un service de chat électronique utilisant l'intelligence artificielle pour aider les clients à exécuter les transactions sur Facebook Messenger, la première du genre en Afrique. La Banque devrait reproduire le succès de LEO sur WhatsApp le 1er septembre, créant ainsi plus de confort à sa clientèle jeune et croissante en Afrique.

UBA est l'une des plus grandes banques africaines présente dans 20 pays africains. Elle dispose également d'une présence dans les trois centres financiers mondiaux : Londres, New York et Paris. UBA fournit des services bancaires à plus de 15 millions de clients à travers le monde, par le biais de divers canaux.