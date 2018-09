Ile Maurice: Pèlerinage du Père Laval - Déviations à partir de ce samedi

Comme tous les ans, la région de Ste Croix sera en effervescence les 8 et 9 septembre. Les pèlerins venant de toutes les régions de l'île convergeront vers le caveau du bienheureux Père Laval. Et qui dit pèlerinage dit aussi déviation. La police fermera plusieurs routes et déviera la circulation à partir d'aujourd'hui. L'allée menant au Père Laval sera fermée aux véhicules aujourd'hui de midi à 6 heures demain matin.

Plusieurs routes seront aussi réservées aux piétons :

- La route des Pamplemousses de l'intersection de la Riche Terre Road jusqu'à la route Ducray, à Ste-Croix.

- La route Nicolay à partir du rond-point d'Abercrombie jusqu'à son intersection avec la route Militaire.

- La route Ste Marie et les routes latérales de la jonction de la route Le Cornu jusqu'à Père Laval. Les automobilistes rencontreront d'autres changements :

- Les véhicules sortant du Nord seront déviés vers l'autoroute par la Riche Terre Branch Road.

- Les automobilistes allant vers le Nord devront emprunter la route Militaire.

- Les automobilistes sortant du Nord et qui veulent aller vers Vallée-des- Prêtres, Cité-La-Cure ou Plaine-Verte devront prendre la route Cocoterie, celle de Ducray et des Pamplemousses.

- Et ceux qui passent par Résidence La Cure devront emprunter la rue Bernandin de St Pierre.

Plusieurs parkings ont été aménagés :

- à la place des autobus à Résidence La Cure.

- Dans le morcellement la Vallée.

- Dans la cour du collège St Gabriel.

Par contre, les automobilistes n'auront pas le droit de se garer :

- À la rue des Pamplemousses à partir de l'intersection de la route Ducray et ce jusqu'au pont Bazire.

- À la route Nicolay entre la route Militaire et le rond-point d'Abercrombie.

- À la route Cocoterie entre l'intersection de la route Nicolay et le rondpoint Cocoterie.

- De la Riche Terre Branch Road à partir de son intersection de la route des Pamplemousses jusqu'au rondpoint de Riche-Terre.

Au niveau du transport public, les autobus sortant du Nord et de l'Est devront embarquer leurs passagers près de la croisée de la Riche-Terre Branch Road et les débarquer près de l'arrêt d'autobus Danush, à Terre Rouge. Quant à ceux qui sortent de Port-Louis et du Sud, ils seront débarqués sur la route Ducray et embarqués à la route des Pamplemousses.