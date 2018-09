Ile Maurice: Immobilier - Cap Tamarin Smart Village lance L'Ofis

Sanjeev Teeluckdharry continue sa bataille contre Paul Lam Shang Leen et le rapport de la commission d'enquête sur… Plus »

Autre projet de Cap Tamarin, les Jardins du Barachois composés de 38 appartements ainsi que d'un duplex et de six penthouses. Situées à deux pas du barachois, ces résidences luxueuses offriront une vie insulaire aux propriétaires et locataires éventuels.

L'Ofis découle de la démarche globale faisant de Cap Tamarin une zone où la notion de vivre, travailler et se détendre prend tout son sens. «Les résidents de L'Ofis auront un accès extrêmement rapide aux différentes facilités de Cap Tamarin, tandis que les commerces auront pignon sur rue. Les bureaux, quant à eux, disposeront de tout le nécessaire permettant de créer un espace de travail sain, moderne et productif», indique Ashvin Seeboo, Chief Executive Officer du pôle Immobilier de Trimetys.

Lancé récemment, Cap Tamarin Smart & Happy Village se dévoile avec de nouveaux composants. Le dernier en date est L'Ofis, qui se veut un bâtiment mixte situé en plein coeur du village. Il sera composé de 1 200 m2 d'espaces bureaux, six espaces commerciaux et 16 appartements. L'immeuble dominera une grande avenue piétonne qui permettra d'accéder aux différents espaces de Cap Tamarin en quelques minutes à pied.

