Ile Maurice: Ameer Meea ne visait pas Anwar Husnoo

Or, à sa grande surprise, Aadil Ameer Meea a appris que la réponse a récemment été déposée à l'Assemblée nationale. «Je me demande même si le ministre Mahen Jhugroo était au courant qu'il y avait le nom d'Anwar Husnoo parmi les bénéficiaires. Sans doute, c'est un fonctionnaire qui a fait déposer cette liste de bénéficiaires.»

Aadil Ameer Meea de poursuivre qu'il avait en tête un autre député, élu sous la bannière du MMM et qui est passé au Mouvement socialiste militant depuis. Anwar Husnoo était loin de ses pensées, dit-il. «Le ministre m'a répondu qu'il ferait circuler sa réponse. Et comme c'est souvent le cas, je pensais que la réponse à cette question n'allait jamais être connue.»

