Afrique: Comment l'utilisation des smartphones peut affecter la santé humaine?

L'Afrique a besoin de technologies pour dévélopper ses resources et satisfaire les besoins d'aujourd'hui et de sa croissance. L'harmonie de ce dévéloppement peut se faire s'il ne repose pas sur la valeur réelle de l'Afrique. Cette valeur existait avant l'apparution des réligions. Nous ne sommes pas contre les réligions mais la réligion a amené la disparution de l'idendité Africaine au profit de la soumission totale et de l'obedience de la réligion étrangère. Sa fonction principale est de dominer. Quand aux partenaires économiques et sociaux, leurs idée principale est la perte d'identité culurelle Africaine. Cette idendité était la source de valeur, et d'épanouissement de l'homme Africain gràce au dévéloppement de la spiritualité, non de la religion.

L'Afrique aura en 2050 plus de 2.5 milliards d'habitants selon les projections de l'ONU. En 2100 sera plus de 4.5 milliards soit 40% de la poluation mondiale. La moitié de la population aura moins de 25 ans. Selon Jean Francois Kobiane démographe Burkinabè, professeur associé aux universités de Ouagadougou et de Montreal a dit "Bombe à retardement ou réelle opportunité pour le continent ? « C'est une chance qu'il faut savoir exploiter » La majorité des pays d'Afrique doit cesser de pratiquer "le dévéloppement approximatif, " imposé de l'exterieur a l'Afrique, basé sur une valeur utopique et dont les conséquences pour l'Afrique, continent de richesse, est devenu continent de misère de maladie et peu de leaders ambitieux. Si l'Afrique renait sur ses valeurs au service de sa communauté, l'Afrique deviendra le porte flambeau de l'humanité.

Moins d'un an nous avions poussé un crie d'alarme sur les conséquences très néfastes et mortelles de l'utilisation des portables/celullaires, G5 et plus, quelque soit leurs marques sur l'être humain. Ce crie de détresse devait etre poussé par nos gouvernements cherchant le bien être de leurs populations. En financant des études de recherches d'universités nationales, régionales ou partager leurs recherches avec d'autres universités a l'international sur leurs conséquences.

Cette négligence de nos gouvernements permet d'observer de plus la non réaction de la majorité des gouvernements Africains en face des problèmes urgents comme l'utilisation des portables/celullaires, G5 et ses consequences sur l'être humain. Dans d'autres pays, gouverner c'est de prevoir. Dans la majorité des pays Africains "Gouverner est devenu proprieté privée, négligence et ses conséquences.

En faisant des recherches sur l'utilisation des portables/cellulaires G5 sur l'être humain nous sommes tombés sur de nouvelle étude realisée par ".EWG Science Team" plus de 40% des enfants américains de moins de 8 ans ont leurs propres tablettes ou produits similaires. Nous avons besoin de plus de recherche et de plus d'informations, mais les dernières études devraient sonner l'alarme pour tout le monde. La plupart de la science se concentre sur la vieille technologie, comme 2G qui relie les problèmes de performances chez les adoléscents et les enfants aux problèmes de rayonnement du télephone portable et les risques a long terme sur la santé: le cancer du cerveau et les dommages causés par les spermatozoids. Les resultats de recherche publiés pour la première fois en 2015 le confirme.

Les pompiers de la Californie, de la ville de Los Angeles de San Francisco et d'autres villes ont constaté après l'installation de tours 5G, près de leurs stations, de changements de comportements, psychiques, des dommages neurologiques très séveres, des maux de têtes, de l'insomnie, de confusion et etc,..

La Californie a une population de 39,536,653, le plus peuplé Etat des Etats Unis. San Francisco métropolitain a une population de 8.7 million et Los Angeles métropolitaine 9.6 million. Plusieurs études commandées par l'executif des sapeurs pompiers ont confirmé lors des examens, des anomalies cérébrales et des déficits neurologiques mésurables et les pompiers de la Californie se sont plaints et veulent être exemptés de la loi californienne qui imposerait l'installation de tours 5G près de leurs lieux de travail.

Après études de la plainte des pompiers Californiens, le gouvernement de la Californie a accepté de ne plus installer des émetteurs G5 au près des casernes pompiers. Les pompiers ont déclaré que leurs symptoms avaient cessé, des que le gouvernement a donné l'ordre d'enlever les installations de tours des 5G près des stations de pompiers.

Mr. Tom Wheeler ancien president de la commission Fédérale de Communication (Haute Autorite Visuelle) n'a pas considéré d'une manière adéquate de tester l'impact de la 5G sur la santé. Mr. Wheeler a préféré évité les tests de sécurite en faveur de la croissance économique comme primordiale. Les fréquences milimétriques dans 5G sont trop faibles et que les tours devront être construites tous les 305m. Selon l' ancien président de la commission Fédérale de Communication Mr. Tom Wheeler des millions de tours seront installées pour couvrir tous les coins de la terre, une pollution électromagnetique tres toxique. Les micro-ondes, y compris les troubles neurologiques sévères ont été considérées depuis des années 50 comme une arme parfaite et très dangereuse pour les militaires. L'agence américaine de renseignement de défense qui informe les gouvernements occidentaux à garder ce secret, afin qu'ils puissent protéger les bénéfices industriels et les fonctions militaires.

Mr. John Patterson, était un haut responsable des télécommunications pour Telstra en Australie. Sous sa responsabilité il a déployé des milliers de Tours en Australie, lorsqu' il était au courant que ces tours étaient capables d'émèttre 50,000 la limite autorisée. Il a fait un rapport a ses supérieurs et a été licencié immédiatement. Il a pris le char de son ami et a détruit presque 8 sites de tours et a fait 20 mois de prison et est fier de son acte.

Dr. Devra Davis est une épidémiologiste et une experte en radiation électromagnétique. Professeur de médecine à l'École de médecine Hadassah de l'Université hébraïque et a l'universite Ondokuz Mayis, en Turquie.

Dr. Davis a été la directrice fondatrice du Center for Environmental Oncology à l'Université de Pittsburgh Cancer Institute. Elle est une experte internationalement reconnue sur le rayonnement électromagnétique des téléphones mobiles et autres dispositifs de transmission sans fil, comme les routeurs sans fil. Au cours de seminaire sur éffets des téléphones mobiles et des radiations sans fil sur la santé, organisé par l'université de Melbourne, Dr. Davis a poussé le crie d'alarme sur l'effet néfaste et le risque des maladies que dévéloppe sur l'être humain. Cette situation est très préocupante a donné alerte dans la communauté scientifique. Plus de 200 scientifiques de plus de 40 pays ont adressé des pétitions à Monsieur Antonio Guterres Sécrétaire Général de l'ONU. Selon Dr. Davis, il y a plus de 2000 publications evaluees par des pairs qui posent de nombreuses inquiètudes sur ce sujet.

Dr Barrie Trower, l'ancien scientifique du MI5, travaillait pour le renseignement britannique, sa spécialité est la guerre par micro-ondes et l'armement à micro-ondes. Selon. Dr Barrie Trower, le gouvernement Britannique a conseillé a ses scientifiques " lorsqu'il s'agit de micro-ondes vous ne parlerez que de choses liées à la chaleur, et c'est tout. Ils vont nier tout ce qui n'a rien à voir avec la chaleur". Dr Barrie Trower a dit pour protéger leurs industries, profits et pour se protéger contre les poursuites judiciaries, la plupart des gouvernements, Anglais, Americain Canadien, l'Australien et Europeen mentent. Dr Barrie Trower continue de denoncer que ces gouvernements pensent qu'ils sont au dessus de toutes les lois, manipulent tout. Ce sont les mêmes personnes qui siegent a l'Oganisation mondiale de la santé et plusieurs d'autres institutions. Selon l'avis Dr. Trower, ils sont là pour commettre le pire génocide que ce monde n'ait jamais vu, inclus les animaux, plantes et pire qu'une guerre mondiale.

Avec les conclusions de la decouverte, les gouvernements peuvent modifier les frequences des impulsions comme le code morse des micros-ondes entrant et interferant avec le cerveau sur la fréquence cardiaque. Ceci pourrait induire des maladies psychiatriques de sorte qu'un psychiatre aura de doute a différencier d'une véritable maladie psychiatrique ou d'une maladie psychiatrique induite. Selon Dr Barrie Trower, quand on cible le cerveau d'un individu "ils peuvent avoir des hallucinations auditives où ils entendent des choses, ce qui est en fait assez commun avec les micro-ondes. Ou montrer des signes de schizophrénie, par exemple 6,6 impulsions par seconde peuvent induire une agression sexuelle grave chez les hommes ». C'est d'arrêter quelqu'un et l'envoyer à un hôpital psychiatrique ou à une prison pour un crime, simplement en disant qu'il avait un problème psychiatrique alors que ce n'était pas le cas.

John Goldsmith est le professeur émérite Edward Carson Waller à l'Université de Chicago, enseignant lingustique et informatique il a publié un rapport exceptionel et a noté que les micro-ondes de niveau bas causaient une énorme quantité de cancers et de leucémies et d'effets néfastes, et pourtant tout le monde sautait sur les micro-ondes comme des armes secretes depuis des années 50 jusqu'aujourd'hui. Dr. Trower a mentioné que " les Américains ont utilisé leur propre peuple comme cobaye initial, pour développer leurs propres armes. Quand on a découvert ce qui se passait, il y a un démenti que vous obtenez toujours, puis il y avait un rapport de couverture". Dr. Trower a dit, la majorité des gouvernements occidentaux pour leurs industries et profits sont déterminés à passer leurs profits avant tout.

Ils sont très éfficaces en tant que armes secretes pour se debarrasser d'un individu, d'un gouvernement qu'on aime ou n'apprecie pas en leur donnant le cancer. Les cancers du sein, les maladies neurologiques ou les maladies que vous voulez qu'ils obtiennent. Au cours d'une interview, Dr. Barrie Trower a mentioné au moment de la guerre froide qui l'Ambassade Americaine a Moscou a été rayonnée. La plupart des enfants ont eu de leucemie, les femmes ont dévéloppé un cancer de sein, les hommes ont dévéloppé des cancers. Environ 18 mois tout le personnel a été changé et après 18 mois ils ont renouvelé un autre changement. Après les gens ont pu constater cet ignoble acte qui se passait. Ils étaient irradiés par des micro-ondes.

Cela nous ramène a repenser les problèmes de famine qui règnent dans beaucoup de pays qui veulent avoir une indépendence économique, en dévéloppant des programmes économiques, sociaux et technologiques basant sur l'idendité socio-culturelle de la valeur région que de se baser sur les valeurs importées. L'un des gros problèmes et handicap au dévéloppement de l'Afrique est de ne pas reconnaitre son idendité culturelle Africaine et de l'accepter. A notre avis, le manque d'idendité culturelle fait que l'Afrique est devenue un continent de guerre, d'expérimentation de problemes. C'est le continent le plus balkanisé et certains fils du continent sont appointés agents promoteurs. Dr. Trower a dit pour detruire une économie dans un pays qui cultive par exemple de blé est de projeter des micro-ondes jusqu'a l'ionosphère, c'est un nuage invisible qui se forme autour de la planète. Selon Dr. Trowner "ces micro-ondes qui montent à un angle donné vont refléter vers le bas sur le pays, et s'il fait rayonner en continu le blé dans ce champ ou le bétail ou le mouton, il peut nuire, il peut réduire le système immunitaire des plantes qui ne seront plus en bonne santé, ils mourront, il peut freiner leur croissance et il peut apporter la ruine économique dans ce pays".

La technologie permet de cibler d'autres parties du corps par exemple le coeur pour provoquer des crises cardiaques, les poumons et déclencher des saignements ou des glandes qui controlent l'ensemble de notre systeme. Le corps humain est composé de 4500 systemes différents selon Dr. Trower et on peut attaquer un seul systeme ou l'ensemble. Par exemple, la peau, systeme occulaire, les yeux, les glandes endocrines qui influenceraient les hormones. Chaque système ou partie de corps a sa frequence de raisonnance. Avec des micros-ondes on peut affecter les cellules humaines, animales et végétales; affecter la bacterie pour transporter le virus. Quand on cible un pays, le détruire, apporter la ruine économique totale a ce pays ou a ces pays il faut seulement introduire une bactérie ou un virus qui est sensible à une impulsion particulière.

Nous pouvons constater qu'en 2017, le rapport mondial sur les crises alimentaires, environ 124 millions de personnes vivant dans 51 pays sont en situation d'insécurité alimentaire de crise aigue ou pire. Les crises les plus atroces ont lieu en Yemen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nordest du Nigeria. Ces pays ont besoin d'une aide d'urgence selon le rapport mondial sur les crises alimentaires 2018. Dans les deux editions, du rapport mondial sur les crises montre une hausse de 11 millions soit une augmentation de 11% des personnes necessitant une action humanitaire tres urgentes, Ceci est du a l'intensification des conflits ou de l'insécurité dans des pays. Tels que le Yémen, le nord du Nigeria, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et le Myanmar. En Afrique orientale et australe, la sécheresse persistante a également joué un rôle majeur, entraînant des réductions consécutives des récoltes dans des pays déjà confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires 2018, les conditions climatiques, conflits, ainsi que les épidémies et l'accès limité aux services de santé de base, d'eau potable et d'assainissement, ont exacerbé la malnutrition dans de nombreux pays. Ils ont également déclenché des crises alimentaires dans 23 pays plongeant plus de 39 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire nécessitant une assistance d'urgence. Les deux tiers de ces pays se trouvaient en Afrique, où 32 millions de personnes vivaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

Nous avons observé que le rapport mondial sur les crises alimentaires a mentioné divers causes commes sources de ces problèmes qui est le manque de dévéloppement. Ce manque dévéloppement par la destruction des recoltes et la famine peuvent être manipulé et intentionellement attribué à un sabotage économique, politique ou destabilisation d'un pays, ou toute une région. Dr Barrie Trower, l'ancien scientifique du MI5, travaillait pour le renseignement britannique et autres experts ont mentioné que tout cela est vrai pour détruire un pays ou une région. Il faut s'attaquer l'économie du pays créer la famine, les maladies, la peste, des crises cardiaques, des crises pulmonaires et déclencher des saignements ou des glandes qui controlent l'ensemble de notre système. Les 124 millions de personnes très touchées en 2017 dans le rapport mondial sur les crises alimentaires montrent que cette situation est crée par les problèmes de sécheresse, conflicts et de déplacement. Le rapport a déliberament oublié l'utilisation des micro-ondes et l'armement à micro-ondes par le rayonnement. Comment cette technologie peut tout détruire? Selon Dr. Trower, il avait mentionné aussi comment les Russes avaient ciblé l'Ambassade Américaine à Moscow au cours de la guerre froide . Les employés de l'Ambassade ont été rayonnés, ils avaient le cancer.

Le grand Nigeria dans son extrème nord avant 2017 la famine reignait selon le rapport sur les crises alimentaires de 2017, 2018. Le Nigeria, un pays agricole, malgré la découverte du pétrole, est toujours agricole. Le Nigéria, le géant pétrolier est au banc d'accusé incapable de nourrire sa population et a besoin des aides alimentaires! Est ce que vous avez déjà entendu un seul pays occidental démandant l'aide alimentaire pour nourrire sa population? Cela peut arriver mais c'est très rare. Toujours a propos du Nigeria, il y a la famine aussi provoquée par Boko Haram. En réalité qui est Boko Haram? Qui finance Boko Haram? Qui les arme? Qui les transporte? Boko Haram (le terroriste groupe) est plus armé que le Nigeria comment se fait-il? Il y a trois ou quatre ans, 40% des armes que le gouvernement Tchadien a saisi selon l'ancien ministère de l'information Tchadien appartient à la France et il n'y avait pas eu démenti du gouvernement francais. Au Cameroun les attaques de Boko Haram, le groupe terroriste utilise des armes francaises et des combatants Francais Europeens. Le Niger, le Mali, la RDC, le Burkina-Faso etc sont frappés par le terrorisme plannifié par les forces de domination et impériales ont permi d'occuper illégalement le territoire en luttant contre le terrorisme de soumission.

Comme nous l'avons dit des le debut de cet article, l'Afrique aura en 2050 plus de 2.5 milliards d'habitants selon les projections de l'ONU. En 2100 sera plus de 4.5 milliards soit 40% de la poluation mondiale. La moitié de la population aura moins de 25 ans qui sera une force importante pour l'Afrique si les dirigeants veulent réellement un avenir prospère du continent. Nous ne souhaiterons plus voir comme le continent Africain traverse des crises de famines, des épidémies de maladies, des guerres, des années 80, 90 et 2000. Ces problèmes ont fait plus de 200 millions de morts. Seulement le Sida a fait plus de 100 millions de morts et continue à briser des familles. L'utilisation des portables/celullaires, G5 et plus, quelque soit leur marque sur l'être humain fera plus de dégats que le Sida. Comme c'est l'Afrique, il faut relativiser les nombres de causabilité pour ne pas faire de la sensationelle. La crise se redéssine, exécute sous l'appelation différente qu'on appelle "le terrorisme" avec les mêmes recettes. A cause du terrorisme les pays sont coupés en deux ou en trois. L'occident le libérateur vient et se positionné sur la partie la plus riche du pays interdit le contrôle accès au Gouvernement du pays. Certains chefs d'états préferent la honte que l'honneur et l'histoire. Combien de ces milliers qui vont prendre la mer et décedent avant d'arriver? Combien qui vont être décédé à cause d'un simple mal de tête? Combien vont avoir un repas par jour malgré l'immensité de leur richesse?

Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son « Master in Business » à l' « European Advanced Institute of Management » ainsi qu'un Certificat en finance et investissement à Paris (France). Il a complété ses études dans les Relations Internationales et les Stratégies Politiques et de Défense et a obtenu son Doctorat de Philosophie en Finance.

CONTRIBUTION A CET ARTICLE:

Raymond West; Fundacion Paraiso Sin Fronteras; Mr. Leroy Bryant, Mr. Paul Amouzou; Mr. Morgan Lewis, Amouzou Nkrumah Production, Nouho Kamara, Mr. Y. Benrosalem, Mr.. Yves Adjeme, Mme Catherine Kolani & Vassiriki Traore.

