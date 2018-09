Ile Maurice: Escroquée de Rs 25, elle porte plainte

Sanjeev Teeluckdharry continue sa bataille contre Paul Lam Shang Leen et le rapport de la commission d'enquête sur… Plus »

Les faits se seraient produits jeudi après midi. La jeune femme, âgée de 27 ans, est partie dans une boutique de sa localité. Dans sa déposition à la police, elle explique qu'elle a acheté des bonbons et cela lui a coûté Rs 25. Elle a donc payé avec un billet de Rs 50 et et a demandé le restant du montant crédité sur son téléphone. 10 minutes plus tard, elle ne voit rien venir. La jeune femme retourne donc chez le commerçant en compagnie de son ami Vivek pour vérifier si la transaction a bien été effectué.

