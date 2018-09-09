Algérie: Ligue 2 Mobilis (5e journée) - Résultats complets et classement

Alger — Résultats complets et classement du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, à l'issue de la 5e journée, disputée vendredi:
JSM Skikda - ASM Oran 0-0
MC Saïda - USM Annaba 2-1
JSM Béjaïa - RC Kouba 0-0
USM Blida - Amel Boussaâda 0-0
NC Magra - MC El Eulma 0-0
ES Mostaganem - RC Relizane 2-2
USM Harrach - WA Tlemcen 0-2
ASO Chlef - US Biskra 0-0
Classement Pts J
1). WA Tlemcen 11 5
--). ASO Chlef 11 5
3). ES Mostaganem 10 5
4). MC El Eulma 8 5
--). Amel Boussaâda 8 5
--). US Biskra 8 5
7). USM Annaba 7 5
--). RC Relizane 7 5
9). ASM Oran 6 5
--). MC Saïda 6 5
11). JSM Béjaïa 5 5
--). NC Magra 5 5
13). JSM Skikda 4 5
--). USM Blida 4 5
15). RC Kouba 3 5
16). USM El Harrach 1 5.