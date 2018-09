Ile Maurice: Paul Bérenger - «Encor ena bocu flou lor reform elektoral»

Sanjeev Teeluckdharry continue sa bataille contre Paul Lam Shang Leen et le rapport de la commission d'enquête sur… Plus »

Le leader des Mauves a saisi l'occasion pour annoncer la tenue du congrès anniversaire du MMM le 23 septembre à la salle des Fêtes du Plaza, à Rose-Hill. Le thème choisi: «Pour un sursaut moral et politique». Le parti a décidé de donner la parole à six jeunes qui interviendront lors du congrès. «Pu ena plis orateurs jeunes ki ban dirigeants du parti». Reza Uteem présidera le congrès, mais les seuls dirigeants qui prendront la parole sont Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness et Paul Bérenger. Du côté des jeunes, Jenny Adebiro, Karen Foo Kune, Yannick Catherine entre autres se succèderont au micro. Paul Bérenger est d'avis que c'est un thème qui traduit ce qui se passe à Maurice. "La pays a besoin d'un sursaut moral avant tout".

