Ile Maurice: Sanjeev Teeluckdharry - «Paul Lam shang Leen et ses associés ont toujours été en compétition directe avec moi»

Il déplore aussi le fait que les avocats mentionnés par Siddick Islam n'ont pas été inquiétés. Selon l'ancien Deputy Speaker, c'est parce que les noms mentionnés sont des proches du PTr, et que Paul Lam Shang Leen est associé à une firme légale dont les membres ont et des avantages sous le gouvernent travailliste. D'ailleurs, Sanjeev Teeluckdharry se demande pourquoi Navin Ramgoolam n'a pas été convoqué pour s'expliquer sur ses Rs 220 millions.

Selon l'élu de la Circonscription No. 5, l'ancien juge a une dent contre lui, d'où le fait qu'il a demandé un complément d'enquête. Cependant, Sanjeev Teeluckdharry estime que les raisons qui ont poussé Paul Lam Shang Leen à cette conclusion sont personnelles. Pour étayer ses dires, l'avocat explique qu'il était le représentant légal de Rakesh Gooljaury mais Paul Lam Shang Leen et ses associés l'ont court-circuité et ont proposé leurs services comme consultant à l'homme d'affaires. «Le fait qu'ils étaient en compétition directe avec moi en permanence prouve qu'il y avait d'autres raisons pour nuire à ma réputation» a dit Sanjeev Teeluckdharry dans son affidavit.

