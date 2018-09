Algérie: Le secteur privé doit accompagner les efforts de l'Etat dans la réalisation de structures sportives

MOSTAGANEM - Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a affirmé vendredi à Mostaganem, que le secteur privé "doit accompagner les efforts de l'Etat dans la réalisation de structures sportives, de jeunes et de loisirs".

Inspectant le pôle sportif de l'hôtel Montana à Kharouba (à l'est de Mostaganem), le ministre a précisé que le "secteur privé est appelé à investir dans la réalisation de piscines, de stades de proximité et de centres de formation pour accompagner le secteur public, améliorer les prestations et créer une compétitivité positive".

Le secteur privé a un rôle important dans la réussite de la stratégie de l'Etat, basée sur l'investissement dans le domaine des infrastructures et structures sportives et de jeunes dont 13 centres de formation à travers le territoire national, notamment dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux".

M. Hattab a appelé les sélections nationales et les clubs sportifs à exploiter les structures et espaces disponibles en Algérie pour des stages préparatoires aux compétitions sportives à l'instar du pôle sportif de l'hôtel Montana qu'il a qualifié "d'investissement intelligent".

"Les stages à l'intérieur du pays contribuent à la rationalisation des fonds publics et à l'amélioration du rendement sportif", a indiqué le ministre qui a reconnu avoir relevé un sentiment "de réticence chez certains gestionnaires concernant le coût ou la qualité des prestations qui doivent répondre aux normes internationales".

M. Hattab a inauguré un stade de football réalisé à l'intérieur du pôle sportif selon les normes de la FIFA, outre une salle omnisports et d'autres structures.

Réalisé dans le cadre d'un projet intégré touristique et sportif avec un investissement national privé, le pôle sportif compte un stade de football, une salle omnisports, un terrain de tennis, des piscines, des salles de préparation physique et sportive ainsi que d'autres espaces, un hôtel 4 étoiles et un aquaparc.

Par ailleurs, le ministre a inauguré durant sa visite d'inspection à Mostaganem plusieurs structures sportives et de jeunes, à l'instar du complexe sportif de proximité à Ain Nouissy, un centre de vacances et de loisirs à Salamandre, une salle de sport et trois stades de football de proximité dans la commune de Mostaganem.

Le premier responsable du secteur a inspecté également le stade Mohamed Bensaid et le complexe omnisports Commandant Ferradj qui a bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 1,15 milliards de dinars algériens pour le réaménagement et la réhabilitation des différentes structures sportives.