Un forum région sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique s'est ouvert hier à Dakar et ce pour deux jours. Cette rencontre qui a réuni des organisations non gouvernementales œuvrant pour la promotion du Mix énergétique a été une occasion pour dénoncer l'usage des énergies fossiles en Afrique. Selon Christian Hounkannou représentant de l'organisation 350 en Afrique, la Chine a décidé de fermer des centrales à charbon chez elle et au même moment, elle vient en Afrique pour construire d'autres.

«Nous avons du soleil 365 jours sur 365 que nous pouvons promouvoir et d'autres alternatifs. Il ne faut pas que l'Afrique constitue la poubelle. Il ne faut pas que les investisseurs viennent investir dans le combustible fossile chez nous. Nous disons non !», lance-t-il.

Pour inciter les gouvernements à s'orienter vers l'augmentation du parc énergétique par le mix, ces Ong ont décidé de porter le plaidoyer. «Nous voulons faire en sorte que nos Etats puissent s'engager à travailler pour la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ainsi, nous menons depuis des années des campagnes de plaidoyers pour booster les Etats à développer les énergies renouvelables», a fait savoir Mamadou Barry, directeur exécutif de Action Solidaire Internationale.

Conscients des impacts négatifs des changements climatiques, Action Solidaire et ses partenaires invitent les Etats à prendre des dispositions pratiques, le plus rapidement possible, pour faire face à ce phénomène. Selon Mamadou Barry, parmi les mesures à prendre la plus urgente, c'est de mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

«Il faut reconnaitre que le gouvernement du Sénégal a fait des efforts dans ce sens. Parce qu'il y a déjà la construction de 3 centrales solaires avec plus de 23% injectés dans le système. Et 9 autres centrales solaires sont en cours de construction dans les iles du Saloum. Donc, même si d'un coté notre gouvernement fait dans le charbon, de l'autre, il fait des efforts pour le développement des énergies renouvelables», a-t-il souligné.