Tunisie: L'initiative de Mohamed Ennaceur

Cela représenterait, en effet, une bouffée d'oxygène, pour nos finances et notre économie.

Nombre d'experts et de spécialistes de la finance ont émis des critiques multiples à l'encontre de cette proposition et c'est vrai que sa mise en place exige une étude approfondie de tous les aménagements légaux et techniques que cela nécessite, sans compter l'impératif de sensibiliser de manière convaincante nos citoyens vivant hors de nos frontières.

Car il s'agit non seulement de préserver mais également d'accroître les fruits difficilement acquis de leur exil, de leurs labeurs et de leurs sacrifices. Et c'est une responsabilité majeure pour l'Etat tunisien.

Il faut, cependant, se remémorer, en guise de préambule à ce grand projet, les différentes expériences qui se sont succédé en la matière depuis l'indépendance du pays sous des politiques différentes et de modèles de développement divers, mais qui ont, toutes, et sans exception, piteusement échoué.

D'abord, parce que la motivation offerte à l'immigré n'a jamais été ni décisive ni même substantielle, partant de la présupposée obligation morale de sacrifice patriotique et de devoir national.

Ensuite, parce que le libre transfert des capitaux n'a jamais vraiment été acquis.

Enfin, parce que les contingences et risques de change et des fluctuations du marché monétaire n'avaient pas été correctement maîtrisés, que cela soit fortuit ou sciemment négligé.

La proposition de Mohamed Naceur doit, de ce fait, être creusée sur le socle d'un engagement gagnant-gagnant autant profitable à la mère patrie qu'à ses enfants en exil.

Elle doit être réfléchie, conçue et mise en pratique comme une opération financière hautement sécurisée sur un marché international concurrentiel et en perpétuelle évolution.

Au point que l'on devrait, sans doute, imaginer pouvoir attirer également l'épargne des non Tunisiens.

Mais un préalable à cela s'impose, de toute évidence, c'est la maîtrise de la dégringolade de notre monnaie tunisienne et la production de garanties solides de redressement du dinar, à travers les divers mécanismes et artifices conventionnels qui s'imposent.

Surtout que l'expérience grecque d'effondrement spectaculaire de l'épargne est toujours à l'esprit des Tunisiens, d'autant qu'il s'agit d'un pays de la Méditerranée dont l'économie est, sur nombre d'aspects, similaire à la nôtre.

De sorte qu'il s'agit de tout mettre en œuvre pour rassurer les futurs épargnants en toute bonne foi et prévoir toutes les garanties nationales et internationales possibles.

Aussi, parce que la crédibilité de la décision nationale est en jeu et parce qu'aucun gouvernement sérieux ne saurait prendre le risque de voir s'effondrer l'épargne de ce citoyen exilé, cette épargne qui est, en définitive, une partie intégrante de notre épargne nationale, laquelle, à l'intérieur de nos frontières, se réduit comme une peau de chagrin.

Donc, une idée intéressante, un projet à creuser mais un mécanisme à élaborer avec rigueur et patience, malgré la grande urgence de nos problèmes financiers.