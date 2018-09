Tunisie: Caritatif - Le golf passe à l'action

Pour ces associations, collaborer avec le sport est devenu un moyen de faire parler de leur cause dans des proportions démultipliées, de sensibiliser, d'éduquer et recruter des ressources humaines. De la prise de conscience sociétale du milieu sportif et de la structuration du monde associatif est née la collaboration gagnant-gagnant du sport et du caritatif.

Gaïa, une ferme thérapeutique qui, depuis 2007, prend en charge des personnes en situation de handicap mental âgés de 6 à 30 ans, et issus de familles nécessiteuses de la région de Sidi Thabet, et la Fédération tunisienne de golf, avec le soutien des clubs de golf de Tunisie, tels que le Country Golf Club de Carthage, La Soukra, l'Association de golf de La Soukra se sont réunis dans un contexte de prise de conscience et de responsabilité sociale. Tout un beau monde qui s'efforce de remettre l'Humain au cœur des enjeux.

La mission de Gaïa consiste à accompagner et encadrer ces jeunes dans leur quotidien, leur inculquer une formation professionnelle adaptée, à l'issue de laquelle ils seront prêts pour une intégration socioprofessionnelle.

Les fonds collectés lors des manifestations culturelles, sportives et de loisirs qu'elle organise régulièrement (en 10 ans, 40 manifestations) lui ont permis d'assumer la charge de 74 jeunes et 47 salariés.

La 12e édition du «Tournoi du cœur », tournoi de golf et événement phare de Gaïa se déroulera, au sein du Golf de La Soukra, les 15 et 16 septembre. Départ en shot gun à 10h00 pour les deux jours, remise des trophées dimanche à 16h00.

Ces deux journées seront assurément l'occasion de montrer la solidarité des golfeurs avec Gaïa dans sa mission de quête de dignité pour ses bénéficiaires grâce surtout à ses partenaires.

Ce Tournoi est soutenu par de fidèles sponsors et par 80 golfeurs qui renouvellent chaque année leur engagement aux côtés de cette association.