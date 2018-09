Afrique: Elim CAN 2019 - Le Sénégal conscient des difficultés qui les attendent

La première surprise de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est venue du… Plus »

D'ailleurs, le jeune technicien sur la route de Russie 2018, n'a pas oublié que les Lions avaient connu toutes les difficultés pour arracher match nul miraculeux 2-2. « Je me rappelle d'un match compliqué où on avait attendu plus d'une heure avant d'entrer dans la partie », a rappelé le sélectionneur des Lions indiquant que son groupe n'aura pas l'excuse de la découverte de la pelouse de Mahamasina, l'aire de jeu des Barea. « Il est vrai que le terrain n'était pas bon mais ils avaient été agressifs dans le bon sens du terme et nous avaient empêché de jouer en première période », a rappelé le capitaine des Lions Cheikkhou Kouyaté évoquant le match de novembre 2015.

Aliou Cissé et ses Lions sont attendus sur la pelouse du stade Mahamasina d'Antananarivo ce dimanche pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le 13 novembre 2015, le Sénégal avait failli essuyer une défaite historique en étant mené 2-0 par Madagascar avant de revenir au score (2-2). Dimanche, les Lions retrouvent les Barea à Antananarivo. Cette fois, les hommes d'Aliou Cissé Lions ne pourront pas invoquer l'effet de surprise.

