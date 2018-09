Tunisie: La coopération bilatérale et l'OIF au centre de l'entretien

L'entretien a porté sur le dossier de candidature de Louise Mushikiwabo à la présidence de l'Organisation internationale de la Francophonie. Il a également été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération établies entre la Tunisie et le Rwanda et les moyens susceptibles de les consolider dans tous les domaines, notamment la santé, l'enseignement supérieur, les technologies de la communication, le transport et l'énergie.

Le président Caïd Essebsi a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement de la Tunisie à consolider sa coopération et renforcer son ouverture à tous les pays africains et à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique afin de répondre aux aspirations des Africains au développement et à la prospérité.

Il a insisté sur l'importance de mettre en place des représentations diplomatiques en Tunisie et au Rwanda pour renforcer davantage la coopération bilatérale.

Caïd Essebsi a salué l'oeuvre du président rwandais, Paul Kagamé, à la tête de l'Union africaine, réaffirmant son soutien à l'ambitieux projet de réforme de l'organisation panafricaine qu'il est en train de mener.

Cité dans un communiqué de la présidence, l'envoyée spéciale du président rwandais a déclaré que son pays accorde une grande importance à la consolidation de la coopération avec la Tunisie et œuvre à un plus grand rapprochement entre les deux pays à la faveur des nombreux points communs qu'ils partagent, dont en premier leur volonté de réaliser le développement et leur engagement en faveur d'un avenir meilleur pour l'Afrique.

Elle a, d'autre part, salué la place de choix dont bénéficie la femme tunisienne et son rôle crucial dans le développement du pays.