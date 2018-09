Tunisie: Un mémorandum pour la création d'une ligue nationale

Les signataires du mémorandum d'entente sont l'Instance Nationale pour la Prévention de la Torture, l'Instance Nationale pour la Protection des Données Personnelles, l'Instance Supérieure Indépendantes pour les Elections, la Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle, l'Instance d'Accès à l'Information, l'Instance Nationale de Lutte contre la traite des Personnes et l'Instance Supérieure des Doits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Le directeur du bureau Maghreb du réseau euro-méditerranéen des droits de l'Homme, Rami Salhi, a, de son côté, mis en avant le rôle majeur des instances dans le renforcement de la transparence et la consécration du principe de séparation des pouvoirs. Il a expliqué que ce rôle apparaît lorsque les intérêts des trois pouvoirs se croisent, menaçant par conséquent les valeurs universelles des droits humains. Les instances indépendantes deviennent, à ce moment là, le seul garant des droits et libertés.

L'idée est de mettre en place des mécanismes et programmes aidant à la bonne gestion des ressources. Parmi les activités qui seront entreprises par cette ligue figurent l'échange des rapports et des documents, l'organisation d'une conférence annuelle et de rencontres de concertations périodiques ainsi que des plaidoyers chaque fois que nécessaire, a-t-il précisé.

