Afrique: Elim CAN 2019 - Les Panthères du Gabon ultra motivées face au Burundi

Une victoire s'impose pour se relancer dans la course à la qualification à la CAN 2019.

Capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang a estimé que ce match revêt déjà une grosse importance. Eloigné de la tanière des Panthères pendant plusieurs mois, l'attaquant d'Arsenal se dit heureux de retrouver la sélection. « Je me sens bien, je suis content de revenir. Je pense que j'avais besoin de faire un break. J'essaie de revenir sur la bonne voie, avec une attitude de revanchard. J'ai envie de prouver ce que je sais faire le mieux : jouer au football et marquer des buts, a-t-il declaré dans des propos relayés par gabonreview.com. Bien évidemment car cette compétition va se tenir chez un voisin. Le Cameroun a remporté cette compétition l'année dernière chez nous. Et ça serait bien qu'on en fasse de même l'année prochaine. »

« Je suis heureux de retrouver la tanière qui m'a tant manqué. J'arrive motivé et déterminé à donner le meilleur de moi-même pour servir l'équipe. Même s'il y a des forfaits notables, je pense que le groupe appelé par le sélectionneur a suffisamment de qualités pour battre le Burundi. Mais il faudra que nous travaillons avec application et soyons prêts pour être au rendez-vous, face à un adversaire qu'il faudra prendre très au sérieux. Nous n'aurons pas droit à l'erreur, car pour nous relancer dans cette campagne de qualification que nous avons débutée avec une défaite au Mali, une victoire s'impose », a déclaré Guelor Kanga dans des propos relayés par gaboneco.com.

Battu au Mali (2-1) il y a un an pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2019, le Gabon n'aura pas le droit à l'erreur samedi à domicile face au Burundi dans le cadre de la 2e journée. Face aux Hirondelles du Burundi, Guelor Kanga reste ultra motivé.

