Algérie: Elim CAN 2019 /Belmadi - « C'est un match qu'il faut remporter »

L'Algérie avait bien entamé les qualifications de la CAN 2019 en s'imposant en juin 2017 face au Togo à Blida (1-0), alors que la Gambie s'était inclinée en déplacement face au Bénin (1-0). Ce samedi, Fennecs et Scorpions se retrouvent à Banjul pour le compte de la seconde journée.

Les coéquipiers de Ryad Mahrez sont bien décidés à frapper un grand coup contre les Scorpions gambiens pour conserver leur place de leader du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019. Le nouvel entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, s'est montré confiant avant son baptême de feu sur le banc des Verts contre un adversaire qui n'a pas gagné un match officiel depuis plusieurs années et qui compte bien jouer un mauvais tour aux Algériens. Raison pour laquelle Djamel Belmadi de cesse de motiver ses Fennecs.

«40 millions d'Algériens vous attendent et partout dans le monde, faites-leur honneur, ne le décevez pas, c'est un match qu'il faut remporter pour vous et pour le pays, leur a-t-il signifié dans des propos relayés par Le Buteur. Je vous demande d'être une seule famille, unis et solidaires, quelles que soient les circonstances, l'aventure commence par ce match, il faut rester concentrés, vous êtes tous concernés par ce match.»

Pour cette rencontre, il se dégage une certitude. Belmadi veut aligner une équipe conquérante dans l'objectif de revenir avec la victoire de Banjul. A l'issue de la première journée des qualifications, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D avec trois points grâce à leur succès contre respectivement le Togo et la Gambie sur le même score (1-0). Les deux premiers à l'issue des six journées se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2019 prévue au Cameroun.