Algérie: Coupe arabe/USM Alger-Forces Aériennes - Eviter toute mauvaise surprise

Les deux autres représentants algériens dans cette Coupe arabe sont le MC Alger et l'Entente de Sétif, qui elle s'est déjà qualifiée pour le prochain tour, tout comme les formations d'Alexandrie (Egypte) et Al Merrikh (Soudan).

"Outre le championnat national et la Coupe de la Confédération, la Coupe arabe est une compétition qui nous tient à cœur" a commencé par signaler l'entraîneur de l'USM Alger Thierry Froger, avant de prévenir que "Malgré le résultat favorable du match aller, nous ne sommes pas encore qualifiés", affirmant même s'attendre "à ce que le match retour face aux Forces Aériennes d'Irak soit difficile", car cette équipe "joue vraiment bien", ce qui selon lui "risque de compliquer sérieusement la tâche" aux Rouge et Noir.

ALGER - L'USM Alger, un des trois représentants algériens en Coupe Arabe des clubs champions et heureux vainqueur des Forces Aériennes irakiennes lors du premier tour "aller" (1-0), compte prendre les choses très au sérieux lors du match "retour", prévu ce dimanche, 19h00, au stade Omar Hamadi (Bologhine), pour éviter toute mauvaise surprise, et assurer ainsi sa qualification pour le prochain tour.

