Ile Maurice: Faut-il bannir le téléphone portable au collège ?

Vinod Seegum, secrétaire général de la Government Teachers Union, avance, lui, qu'aucun écran tactile ne pourra remplacer les livres. «Un travail effectif n'est possible que par l'interaction enseignant-élève. Nos jeunes ne valorisent plus la culture de lecture. Les téléphones mobiles ne doivent pas avoir leur place dans les salles de classe», martèle-t-il.

«Un vrai casse-tête pour les enseignants », renchérit Munsoo Kurrimbaccus. Le secrétaire général de l'Union of Private Secondary Education Employers fait valoir que la présence des téléphones mobiles déconcentre non seulement les élèves mais également les enseignants.

Pour sa part, Lysie Ribot, présidente de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union, soutient sans réserve l'introduction d'une loi contre les téléphones portables dans les écoles. Selon elle, l'utilisation de téléphones portables pendant les heures de classe est inadmissible.

«Le mauvais usage des téléphones portables ne passe pas inaperçu dans les établissements du secondaire», déclare Rafick Soobadar, président de la Managers of Private Secondary Schools' Union. C'est pour cette raison qu'il collecte les téléphones portables des élèves avant que les classes débutent et cela, avec le consentement des parents. D'ailleurs, il utilise un appareil pour détecter les téléphones portables. Ceux-ci sont retournés aux élèves après les heures de cours.

Un texte de loi relatif à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges a été définitivement adopté en France, ce moisci. Maurice devrait-elle aussi s'engager pour appliquer une loi similaire afin d'atténuer, un tant soit peu, l'impact des cas d'indiscipline dans les cycles primaire et secondaire ?

