Angola: Le MPLA assure la conquête de la paix et de la démocratie, affirme Dos Santos

Luanda — Le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), qui a conquis et consolidé l'indépendance nationale, a su maintenir l'intégrité territoriale et assuré la conquête de la paix, la réconciliation nationale et la démocratie, a affirmé samedi, à Luanda, le leader sortant de la plus grande association politique angolaise, José Eduardo dos Santos.

Dans un discours à l'ouverture du VI Congrès extraordinaire du MPLA, qui vise à élire officiellement João Lourenço (actuel Chef de l'Etat) comme unique successeur de Dos Santos au leadership du parti, le président sortant a souligné que cette organisation politique s'était également engagée dans la lutte pour la justice sociale et la modernisation du pays.

Le MPLA, parti au pouvoir, a toujours été à l'avant-garde de toutes les luttes qui visaient à perfectionner la société et assurer à ses citoyens leurs droits, a ajouté Dos Santos.

"Nous tous, jeunes, femmes, hommes, militants et peuple en général, nous nous sommes battus pour l'édification de ce grand Mouvement, de ce grand moment, de ce grand monument appelé parti MPLA", a-t-il souligné.

En dépit de tout, a-t-il ajouté, c'est un édifice qui ne sera jamais parachevé, car la dialectique de la vie exige un perfectionnement constant, afin de faire face aux exigences de chaque moment spécifique du développement économique, social et culturel du pays, où il s'inséré comme un corps vivant, qui cherche à catalyser toutes les transformations qui surviennent le long de l'histoire de la nation angolaise.

C'est la raison pour laquelle le MPLA, bien que préservant encore sa matrice de base, a connu des grandes transformations depuis 1979, année à laquelle José Eduardo dos Santos a été désigné leader du parti.

Il a fait savoir que le contexte interne et international avait exigé du MPLA d'évoluer vers un parti ouvert à tous les secteurs et couches sociales qui préconisait le développement à base de l'économie du marché.

Se penchant sur la cohésion et l'unité du MPLA, le leader sortant a dit que son successeur (João Lourenço) devra maintenir le parti dans une direction sûre, ce qui implique qu'il faudrait préserver les principes et les valeurs, maintenir l'unité et la cohésion, stimuler les militants, perfectionner l'organisation, mobiliser le peuple et l'électorat, afin que le parti obtienne de nouvelles victoires, a affirmé Dos Santos.

Pour le leader sortant, la grande question qui se posera à tous c'est de savoir comment conduire le parti dès le point où il se trouve maintenant.

Dos Santos a appelé les militants de continuer à tailler les chemins préconisés par

les figures qui sont au sommet de l'histoire récente, qui ont été à l'origine de la fondation et construction du MPLA.

Citant, à titre d'exemple, António Agostinho Neto, comme l'un des fondateurs

proéminents du MPLA, le leader sortant du parti a dit qu'il espérait voir ces figures historiques puissent stimuler la ferme volonté de combattre la pauvreté et l'exclusion, de promouvoir le bien-être social et de préserver la paix et la stabilité.

Dans son dernier discours prononcé en qualité de président du MPLA, Dos Santos a manifesté sa profonde gratitude à tous ceux qui, avec zèle et dévouement, l'ont soutenu durant toutes ces années pour réaliser la croissance et la fortification du parti.

Avouant que des erreurs avaient aussi été commises durant son mandat à la tête du parti, Dos Santos a dit que celles-ci étaient dues au processus de perfectionnement humain.

Le VI Congrès extraordinaire du MPLA, qui se tient dans les installations du Centre de Conférence de Belas, banlieue de Luanda, vise à élire officiellement et confirmer João Lourenço comme unique successeur de Dos Santos, qui a dirigé le parti depuis 1979, soit dès le lendemain de la mort du fondateur du MPLA et premier président de la République, António Agostinho Neto.

Ce Congrès se déroule en présence de 2.448 délégués sur un total de 2.591 initialement prévus, ce qui correspond à 94,48 pourcent des délégués. Le délégué le plus âgé, José Diogo Ventura, a 88 ans, et le plus jeune, Brata Kassoma, originaire de la province de Bié (centre), a 20 ans.