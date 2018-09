Afrique: Elim CAN 2019 - La Zambie et la Namibie se neutralisent

La Défense et la Sécurité sont des sujets qui seront au centre de la 20è réunion de… Plus »

Benson Shilongo pensait pourtant donner la victoire aux locaux en ouvrant le score sur la fin (78e) mais Justin Shonga a surgi pour égaliser en faveur des Chipolopolos dans le temps additionnel (90e+2). Les deux sélections marquent ainsi leur premier point dans ces qualifications, sans inquiéter le Mozambique et la Guinée Bissau, opposés actuellement et détachés aux deux premières places.

Bonne opération des Chipolopolos ! Les équipes de Namibie et de Zambie ont fait match nul 1-1 dans le groupe K des éliminatoires de la CAN 2019, ce 8 septembre 2018 Windhoek. Après un debut difficile dans cette course qui mène à Yaoundé, la Zambie a réussi à glaner un point cet après-midi.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.