Ile Maurice: Anwar Husnoo - «C'est le juge de la Cour qui a décidé du montant de la compensation»

Après avoir fustigé la presse, Anwar Husnoo est aussi revenu sur les réalisations de son ministère depuis qu' il a pris ce porte-feuille, affirmant qu'il a réalisé en un an et demi ce que les autres n'ont pas fait en 50 ans.

Le terrain se trouve à Quatre-Bornes. En 2014, le gouvernement décide de l'acquisition et lui offre une compensation de Rs 6 millions. Mais il n'est pas d'accord. «Mone ekrir gouvernement pou dir donne mwa ene lot bout later ou ogment compensation, mais zot pane le. Ine dir mwa ale Board of Assessment» explique-t-il. Il a donc pris un homme de loi et a porté l'affaire en cour, où le juge a décidé du montant de la compensation.

