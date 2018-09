Sénégal/Madagascar: Elim.CAN 2019 - Sadio Mané et l'état de la pelouse malgache

Mais pour Sadio Mané, l'équipe ne doit pas se cacher derrière l'état de cette pelouse. « Nous devons faire avec l'état du terrain, c'est quand même l'Afrique et cette pelouse sera un handicap pour toutes les deux équipes », a-t-il estimé en conférence de presse dans des propos relayés par le site de la CAF. « Nous devons entrer sur le terrain en ayant à l'esprit qu'il faut remporter les trois points de la victoire et à défaut revenir avec un résultat positif », a ajouté l'attaquant de Liverpool, joueur phare des Lions de la Téranga.

Un déplacement plus ou moins compliqué quand on sait que de nombreux joueurs sénégalais jouent sur des pelouses parfaites en Europe, alors qu'ils devront faire avec la pelouse très défectueuse du stade Mahamasina d'Antananarivo.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.