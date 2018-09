Ile Maurice: Déclaré mort par l'état civil, il lutte pour son identité

En 2014, son épouse décède. Depuis, le vieil homme se retrouve seul. Il craint que pour sa mort, ses enfants se retrouvent avec un fardeau. «Si j'ai déjà un acte de décès à mon nom, comment vont-ils me déclarer mort? Que va-t-on faire avec mon cadavre ? Légalement je suis mort. L'État ne me reconnaît pas.» En attendant, l'ami de Deoduth Madhub, Seeneevassen Jaganathen, compte alerter la Commission des droits de l'homme, en France, et le Conseil de l'Europe si la situation de Deoduth Madhub n'est pas rétablie rapidement.

«À l'âge de 60 ans, quand je me suis rendu à la Sécurité sociale pour toucher ma pension, les fonctionnaires m'ont dit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec le même nom qui est venu. Par la suite, ma pension a été coupée. On m'a dit qu'ils ne pouvaient pas donner une pension à deux personnes portant le même nom», relate le vieil homme.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.