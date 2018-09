Algérie: Une cache d'armes et de munitions découverte à In Guezzam

Alger — Une cache d'armes et de munitions contenant notamment un fusil mitrailleur et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov a été découverte vendredi lors d'une opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire à In Gezzam, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et de la sécurisation des frontières, grâce à l'exploitation de renseignements et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam (6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 7 septembre 2018, une cache d'armes et de munitions contenant un (1) fusil mitrailleur, un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, ainsi que six (6) chargeurs et une importante quantité de munitions s'élevant à 1.023 balles de différents calibres", précise la même source.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), quatre (4) orpailleurs et saisi (4) groupes électrogènes et (3) marteaux piqueurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors de deux opérations distinctes menées à Biskra (4ème Région militaire) et Batna (5 Région militaire), trois (3) individus en possession d'un (1) fusil à pompe et de (3) armes à feu de confection artisanale", relève le communiqué.

D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba (5ème Région militaire), "des tentatives d'émigration clandestine de 29 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Naâma, Tlemcen et Bechar", conclut le MDN.