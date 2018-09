Algérie: Aéroport d'Alger - Saisie de 130.000 euros non déclarés

ALGER - Les services de la Police des frontières de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger ont interpellé, ce week-end, deux personnes en possession de 100.000 euros et de 30.000 euros non déclarés, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Les services de la Police des frontières de l'aéroport international Houari Boumediene ont interpellé, durant ce week-end dans deux opérations distinctes, deux personnes en possession de 100.000 euros et de 30.000 euros non déclarés à l'administration compétente, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l'étranger", lit-on dans le communiqué.

Lors de la première opération, "les forces de police ont interpellé une quadragénaire se rendant à Malaga (Espagne) en possession de la somme de 100.000 euros, dissimulée dans un sac à main", précise la même source.

Le DGSN ajoute, dans son communiqué, que pour la deuxième opération, il s'agit d'un ressortissant africain d'une vingtaine d'année se rendant à Bamako (Mali) en possession d'une somme de 30.000 euros, non déclarée.