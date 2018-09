Afrique: Eliminatoires CAN 2019 / Madagascar-Sénégal , ce dimanche à 11h à Antananarivo - Repartir du bon pied après le mondial

Après la Coupe du monde Russie 2018, avec son goût d'inachevé, l'équipe du Sénégal repart en compétition ce dimanche 9 septembre avec la confrontation qui l'oppose à Antanarivo au Madagascar dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019. Leaders du groupe A, les Lions sont largement favoris sur le papier. Mais, au vu des forfait déclarés (Idrissa Gana Guèye, Youssouf Sabaly, Mbaye Niang), ils devront batailler ferme pour un résultat positif qui leur permettront de repartir du bon pied.

Dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019, les Lions vont affronter ce dimanche 9 septembre (11h Gmt), les Baréa de Madagascar, au stade Mahamasina de Antananarivo. C'est en mars 2018 que devait se tenir cette deuxième journée 2019 mais elle a été reportée par la Caf, en en raison de la qualification du Sénégal au Mondial 2018.

Ce sera la première sortie des Lions, après la Coupe du monde 2018 et la première mission post mondial pour le sélectionneur national en direction d'une qualification. Le coach Aliou Cissé l'a entamé au niveau du choix des hommes en opérant des changements. Certains joueurs comme Khadim Ndiaye, Kara Mbodji, Diafra Sakho, Mame Biram Diouf et le néo-retraité Moussa Sow ont passé la main à de nouveaux joueurs comme Amath Ndiaye Diédhiou, Edouard Mendy, Mbaye Diagne.

Ces éliminatoires permettont au sélectionneur de rebâtir son groupe mais également de trouver une équipe plus équilibrée. Du moins capable de marquer des buts comme il a eu l'occasion de le souligner. «Le plus difficile dans le football est de marquer des buts. On doit continuer à travailler. On doit être tueur devant le but» confessait-il au sortir du match de préparation contre la grande équipe du Croatie à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde. Le parcours des Lions au Mondial russe marquée par l'élimination du Sénégal au premier tour après une premiére victoire d'entrée devant la Pologne (2-1) un match nul contre le Japon (2-2) et une défaite face à la Colombie (0-1). Soit une attaque qui tourne à une moyenne de 2 buts par match.

En plus d'un manque de meneur de jeu ou d'un préposé au tireur de coup franc que certains observateurs ont soulevé, le sélectionneur Aliou Cissé a répondu en densifiant son secteur d'attaque avec la selection de Mbaye Diagne de Kasimpasa (Turquie).

Un attaquant qui a fini de montrer en ce début de saison qu'il pouvait bien répondre au profil du serial killer ou «tueur» dont le coach recherche. Associés à Moussa Konté qui affiche également la grande forme avec Amiens (Ligue 1 français), à Sadio Mané, Ismaila Sarr ou Diao Baldé Keita, l'attaque du Sénégal semble assez bien outillée pour marquer et être plus efficace.

Contre les Baréa, l'équipe du Sénégal est, selon les derniers échos en provenance de leur lieu de regroupement à Paris, devra toutefois passer de 23 à 20 joueurs après qu'Idrissa Gana Guèye, Mbaye Niang et Youssouf Sabaly ont déclaré forfait. Ce qui change un peu plus les plans d'Aliou Cissé.

Les Lions n'en gardent pas moins les faveurs des pronotics. Mais ils sont tous conscients qu'ils s'acheminent vers un match difficile. A l'image de Sadio Mané qui n'a pas manqué d'évoquer la dernière confrontation ayant opposé en 2015 les deux pays à Atananarivo. Un match au bout duquel, les Lions ont dû forcer la décision et arracher le match nul lors éliminatoires de la Coupe du monde. Interrogé avant-hier, le directeur technique des Baréa est, on ne peu plus clair en confiant à l'envoyé spécial du quotidien Stades que «les Baréas sont très heureux et très motivés de jouer contre une équipe qui vient de sortir d'une bonne Coupe du monde. Jouer contre le Sénégal motive toujours à faire une bonne prestation», a-t-il confie.

C'est tout dire. Dans le groupe A, rappelle-t-on, le Sénégal occupe la tête aprés sa victoire face à la Guinée équatoriale (3-0) lors de la première journée. L'équipe de Madagascar est deuxième après son succés fce au Soudan (3-1).