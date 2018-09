Algérie: Habitat - Le quota restant du programme AADL 2013 sera inscrit au titre de la Loi des finances 2019

Concernant les opérations de livraison et de distribution des logements, la même source a affirmé qu'elles se déroulent selon une cadence "bonne et régulière".

Pour rappel, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar avait annoncé "le lancement des travaux de réalisation de plus de 50% du programme de l'AADL inscrit pour l'exercice 2018, soit un quota de 120.000 unités", ajoutant que "le quota restant de ce programme se trouvait au stade de l'examen et du choix des futurs entrepreneurs chargés de sa réalisation".

Alger — Le quota restant du programme de logements de la formule location-vente de l'Agence de l'Amélioration et du Développement du Logement (AADL) 2013 sera inscrit au titre de la Loi des finances 2019, a indiqué samedi à l'APS une source responsable au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.