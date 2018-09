Tunisie: La victoire, rien que la victoire

Ce match, le premier sous les commandes de Faouzi Benzarti, sera une mission largement à la portée de nos internationaux. Un résultat autre que la victoire sera, disons-le clairement, synonyme d'un mauvais départ pour la bande à Faouzi Benzarti qui aura la charge de défendre son leadership acquis après sa victoire en première journée contre l'Egypte à Radès (1-0) au mois de juin 2017. De plus, louper la victoire devant une équipe aussi modeste que le Swaziland, qui est considéré comme un novice dans le domaine de la compétition continentale, prouvera incontestablement que le malaise de la mésaventure du Mondial de Moscou persiste encore. Et dans ce cas, on devrait repartir de zéro et tout reconstruire sur de nouvelles bases.

Mais on reste confiant du fait que l'on n'en sera pas là, bien que même la victoire au Swaziland ne veuille nullement dire que notre onze national est revigoré et qu'il est prédestiné à un meilleur sort.

Mieux vaudra donc se concentrer sur quelques chapitres que de refaire tout le travail, surtout que la phase finale de la CAN qui aura lieu au Cameroun pointe déjà à l'horizon. Ce sera dans quelques mois, ce qui ne laisse pas le temps à une refonte totale. D'ailleurs, rien ne justifie une telle initiative puisqu'à l'exception des deux mauvaises prestations contre l'Angleterre (1-2) et surtout la Belgique (2-5) en Coupe du monde, le parcours de notre équipe nationale a été impeccable sous la houlette de Nabil Maâloul qui n'a essuyé aucune défaite dans les matches officiels et amicaux qu'il a conduits.

Quelques brèches à colmater

Au contraire, on peut même dire que le gros du travail est déjà effectué et qu'il n'y a que quelques tirs à rectifier, notamment en ce qui concerne la défense qui comprend pourtant des individualités valeureuses, mais dont la cohésion laisse criardement à désirer.

Le colmatage des brèches peut démarrer avec ce déplacement au Swaziland même s'il ne peut guère représenter un repère fiable avec la modestie des moyens de l'adversaire.

Là, on est loin de sousestimer l'adversaire, mais le Swaziland n'est ni le Ghana ni le Nigeria par exemple.

L'essentiel, c'est qu'à l'avenir, il faut tirer les leçons et les enseignements de chaque match.

Lors de cette nouvelle sortie africaine, c'est plutôt la ligne d'attaque et le milieu de terrain qui seront à l'épreuve dans la mesure où, vu sa supériorité sur le papier, c'est la Tunisie qui est appelée à faire le jeu et à imposer sa loi à son adversaire.

Aussi, Anice Badri, Wahbi Khazri, Fakhreddine Ben Youssef, Naïm Sliti et consorts ont une obligation de résultat consistant à se ruer constamment en attaque pour marquer des buts et concrétiser leur volonté d'ouvrir sur une victoire édifiante à Mbabane même, en attendant d'autres circonstances beaucoup plus difficiles.