Afrique: Elim CAN 2019 - Renard évoque les raisons de l'absence de Benatia

Le Maroc entame samedi soir, au Complexe sportif Mohamed V de Casablanca, son après Coupe du monde face au Malawi. Une rentrée en douceur dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Reprise à laquelle Hervé Renard a décidé de convier la totalité du groupe mondialiste, sauf Benatia, Bouhaddouz et Carcela. Lors de son point de presse avant Maroc-Malawi, tenu ce vendredi, le technicien français s'est expliqué longuement sur le choix de ne pas convoquer Medhi Benatia pour cette seconde journée des éliminatoires de la CAN 2019.

« La décision, c'est moi qui l'ai prise, tranche Hervé Renard. Entre Mehdi Benatia et moi, il n'y a bien sûr aucun problème. Ceux qui peuvent en douter, si ça leur fait plaisir d'en douter, j'en suis désolé, j'en suis navré, déclare Renard. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand vous êtes sélectionneur, vous appelez votre capitaine, vous lui demandez où il en est dans sa préparation, vous savez comme moi qu'il a eu une préparation où il n'a pas tout le temps de jouer , a poursuivi le sélectionneur. Je lui souhaite de regagner sa place au plus vite à la Juve. De toute façon, tant que je serai là avec l'équipe nationale du Maroc, la porte lui sera toujours ouverte parce qu'il nous a apporté énormément. Et s'il en est autrement, ça fait partie de la vie d'un entraîneur ou de la carrière d'un joueur de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, mais c'est comme ça. Si jamais il y a une bonne nouvelle, tant mieux, et sinon, on fera sans lui. Je sais qu'il sera toujours derrière nous, a par ailleurs déclaré Hervé Renard, avant de mettre fin à la polémique, à nous de gagner ce match, c'est le plus important ».

Si Medhi Benatia a préféré s'absenter contre le Malawi, c'est pour se faire une place de titulaire au sein de l'effectif de la Juventus Turin, selon les dires du sélectionneur.